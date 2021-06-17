Легковушка протаранила ограждение на Дмитровском шоссе. Видео

В Московской области легковушка наехала на тросовое ограждение. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. В распоряжении «360» появилось видео с места аварии.

ДТП произошло в четверг, 17 июня, по адресу: Дмитровское шоссе, 41-й километр. Пока неизвестно, что стало причиной столкновения. Вероятно, водитель потерял управление. На кадрах видно, что очень сильно повредилась передняя часть автомобиля. Около разбитой машины стояла женщина, обнимавшая подростка. Рядом находились сотрудники ГИБДД.

Накануне в Омской области после столкновения четырех грузовиков три человека оказались в больнице с тяжелыми травмами. По предварительным данным, КамАЗ въехал в припаркованный Mercedes, который столкнулся с фурой Scania, а последняя въехала в еще один Mercedes.