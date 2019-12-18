Легковушка протаранила микроавтобус в Карелии. 1 погиб, 13 пострадали

Один человек погиб, 13 пострадали в лобовом столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Карелии. Авария произошла на трассе «Кола». Автобус следовал по маршруту Сегежа — Петрозаводск.

По данным СМИ, легковушка шла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус на 705 километре федеральной автомобильной дороги Р-21.

«18 декабря в 16:50 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района — восемь человек и две единицы техники — привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге», сказано в сообщении МЧС по региону.

«Водитель Nissan Almera в условиях снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом», — отметили в ГИБДД.