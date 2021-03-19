Легковушка пробила ограждения на тротуаре в центре Петербурга

Две легковушки врезались друг в друга, а потом одна из них пробила ограждение. ДТП попало на камеру видеонаблюдения, сообщило издание 78.ru.

Авария случилась днем 19 марта на Невском проспекте. Одна легковушка протаранила другую. От удара вторая машина пробила ограждение и вылетела на тротуар, где собралась толпа пешеходов. Никто не пострадал, написал «Петербургский дневник». Ранее в Краснодаре столкнулись грузовик и легковушка. Машины заблокировали трамвайные пути, из-за чего трамваям пришлось изменить маршрут.