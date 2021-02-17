Легковушка повредила автобусную остановку на севере Москвы

Автомобиль повредил автобусную остановку на улице Дыбенко. Известно об одном пострадавшем.

Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

«На улице Дыбенко, в районе дома 14, легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку», — следует из текста сообщения.

В результате аварии пострадал один человек. В настоящий момент специалисты выясняют дополнительные обстоятельства ДТП.

Как уточняется, ДТП не повлияло на движение.