17 февраля 2021, 09:13
Легковушка повредила автобусную остановку на севере Москвы
Автомобиль повредил автобусную остановку на улице Дыбенко. Известно об одном пострадавшем.
Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
«На улице Дыбенко, в районе дома 14, легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку», — следует из текста сообщения.
В результате аварии пострадал один человек. В настоящий момент специалисты выясняют дополнительные обстоятельства ДТП.
Как уточняется, ДТП не повлияло на движение.