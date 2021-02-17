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    17 февраля 2021, 09:13

    Легковушка повредила автобусную остановку на севере Москвы

    Гора Орлов

    Автомобиль повредил автобусную остановку на улице Дыбенко. Известно об одном пострадавшем.

    Легковушка повредила автобусную остановку на севере Москвы

    Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

    «На улице Дыбенко, в районе дома 14, легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку», — следует из текста сообщения.

    В результате аварии пострадал один человек. В настоящий момент специалисты выясняют дополнительные обстоятельства ДТП.

    Как уточняется, ДТП не повлияло на движение.