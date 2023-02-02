Происшествия 02 февраля 2023, 02:02 Легковушка потеряла крышу в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Там столкнулись две легковушки, одна из них лишилась крыши. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные местного ГИБДД.

На автодороге столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Sorento. В результате у отечественной машины оторвалась крыша, а также сплющило капот. Водитель погиб на месте.

Реклама

Как сообщили в ГИБДД, погибший водитель пытался совершить обгон, но не справился с управлением.