02 февраля 2023, 02:02
Легковушка потеряла крышу в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Серьезное ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Там столкнулись две легковушки, одна из них лишилась крыши. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные местного ГИБДД.
На автодороге столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Sorento. В результате у отечественной машины оторвалась крыша, а также сплющило капот. Водитель погиб на месте.
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Как сообщили в ГИБДД, погибший водитель пытался совершить обгон, но не справился с управлением.
ДТП
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