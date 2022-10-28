Легковушка попала под тепловоз в Тульской области | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 23:59 Легковушка попала под тепловоз в Тульской области МЧС: легковая машина попала под тепловоз в Тульской области Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

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Легковой автомобиль попал под тепловоз на переезде Упа — Ханино в Тульской области. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили информацию о столкновении «ВАЗ 2114» с тепловозом вечером в пятницу, 28 октября. На место сразу же выехали сотрудники МЧС России и скорой помощи.

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«Предварительно три человека пострадали, из них один погиб, среди пострадавших — двое подростков на вид 12-14 лет», — уточнила пресс-служба в разговоре с ТАСС.

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Авария произошла в населенном пункте Батьково Дубенского района. Как заявили в региональном главке, столкновение никак не сказалось на движении поездов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

«Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники», — отметили в пресс-службе.

Как написал «Первый Тульский» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги, водитель легковушки выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист затормозил, но столкновения уже нельзя было избежать. Бригада поезда не пострадала.

Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.