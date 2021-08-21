Легковушка попала под поезд в Башкирии. Погибли 2 человека

В Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда. Легковушка Ford Focus на переезде попала под состав. Жертвами аварии стали два человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь потребовалась еще двум пассажирам Ford», — рассказали в полиции.

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По предварительным данным, утром 21 августа на 103-м километре железнодорожного переезда Белое озеро — Дарьино Ford Focus выехал на пути. Водитель хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с товарняком. Пострадавших пассажиров в тяжелом состоянии увезли в больницу в Стерлитамак.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, состав не сошел с рельсов. Последствия этой аварии ликвидировали 22 человека и восемь единиц техники.