Легковушка попала под фуру в результате массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень | 360°

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Легковушка попала под фуру в результате массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

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Серьезная массовая авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень. Там столкнулись три автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на группу «Екатеринбург-Серов (Online)» в социальной сети «ВКонтакте».

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Авария случилась днем 2 октября на 129 километре дороги. «ГАЗель» столкнулась с LADA Vesta. В результате легковушка отлетела под фуру. По словам свидетеля случившегося, несколько человек пострадали.

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