Происшествия 26 января 2023, 00:02 Легковушка полностью выгорела после аварии в Пермском крае

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Серьезное ДТП произошло на Восточном обходе Перми. Там столкнулись LADA и грузовик. После аварии легковушка полностью сгорела. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Автомобиль LADA Largus столкнулся с грузовиком. В результате аварии легковушка загорелась. На место происшествия прибыли шесть человек личного состава МЧС и одна машина спецтехники. Пламя удалось ликвидировать за одну минуту. По предварительным данным, есть пострадавшие.