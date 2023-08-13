13 августа 2023, 16:00
Легковушка перевернулась после аварии с грузовиком в Лефортовском тоннеле в Москве
Дептранс Москвы: грузовик и легковушка столкнулись в Лефортовском тоннеле
В столице в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате одна машина опрокинулась, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По данным ведомства, в воскресенье днем, 13 августа, в Лефортовском тоннеле столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. От удара первая перевернулась. Прибывшие на место городские оперативные службы устанавливают все причины и обстоятельства аварии. О пострадавших пока информации нет.
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В дептрансе показали кадры с моментом столкновения автомобилей. На кадрах видно, как водитель красной машины, предположительно, пытается обогнать большегруз. Затем легковушка врезается в грузовик и переворачивается.
Движение в районе происшествия уже удалось восстановить.
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ДТП
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