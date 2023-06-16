Происшествия 16 июня 2023, 13:39 Легковушка перевернулась на трассе в ЯНАО

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Легковой автомобиль перевернулся на трассе на подъезде к селу Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе, есть пострадавшие. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась.

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Как сообщило агентство «Север-пресс», в аварии пострадали водитель и пассажиры легковушки.