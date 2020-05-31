31 мая 2020, 07:08
Легковушка перевернулась и врезалась в магазин в Красноярском крае. 3 человека погибли
Набитая людьми легковушка перевернулась и врезалась в магазин на обочине дороги в поселке Памяти 13 Борцов в Емельяносвком районе Краснодарского края. Три человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в ночь на 31 мая. ВАЗ-2105, в котором находились восемь человек, после столкновения с магазином превратился в груду металла. Три человека (две женщины и мужчина) погибли на месте. Четыре пассажира и 30-летний водитель получили различные травмы.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а водитель проходит медицинское освидетельствование. Полицейские уже выяснили, что за руль он сел без прав. На месте смертельной аварии работают сотрудники ГИБДД. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.