Легковушка перевернулась и врезалась в магазин в Красноярском крае. 3 человека погибли

ДТП произошло в ночь на 31 мая. ВАЗ-2105, в котором находились восемь человек, после столкновения с магазином превратился в груду металла. Три человека (две женщины и мужчина) погибли на месте. Четыре пассажира и 30-летний водитель получили различные травмы.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а водитель проходит медицинское освидетельствование. Полицейские уже выяснили, что за руль он сел без прав. На месте смертельной аварии работают сотрудники ГИБДД. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.