Легковушка оказалась под прицепом автопоезда в Петрозаводске

В Петрозаводске случилось ДТП, в результате которого легковой автомобиль оказался под прицепом автопоезда. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

Водитель Mercedes-Benz при повороте с улицы Гвардейской на Ключевую выехал на встречку и столкнулся с автопоездом. В аварии никто не пострадал. У обеих машин зафиксированы механические повреждения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.