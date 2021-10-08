08 октября 2021, 15:20
Легковушка оказалась под прицепом автопоезда в Петрозаводске
Автопоезд и иномарка столкнулись в столице Карелии
В Петрозаводске случилось ДТП, в результате которого легковой автомобиль оказался под прицепом автопоезда. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.
Водитель Mercedes-Benz при повороте с улицы Гвардейской на Ключевую выехал на встречку и столкнулся с автопоездом. В аварии никто не пострадал. У обеих машин зафиксированы механические повреждения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.