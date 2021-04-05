Легковушка насмерть сбила жителя Свердловской области

В Свердловской области 60-летний мужчина оказался под колесами ВАЗ-21063. ДТП закончилось смертью пешехода.

Как сообщает tagilcity.ru, смертельная авария произошла вечером 2 апреля в городе Кушва. 60-летний мужчина переходил проезжую часть и оказался перед отечественной легковушкой.

Как пояснил 37-летний водитель, он успел увидеть пешехода в последний момент и резко затормозил. Но это не помогло. Пешеход пробил головой лобовое стекло и практически влетел в салон.

Подъехавшая к месту происшествия скорая отвезла пострадавшего в больницу, где он и скончался. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель ВАЗа в момент аварии был трезв.