Происшествия 07 января 2024, 22:09 Легковушка насмерть сбила женщину на МКАД ГИБДД: женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Москве РИА «Новости»

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Женщина погибла под колесами легкового автомобиля на 93-м километре МКАД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«На внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте», — уточнили в сообщении.

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В результате наезда женщина-пешеход получила несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другая смертельная авария произошла на МКАД 23 декабря. На дороге столкнулись несколько машин, одна из них загорелась. На пепелище спасатели обнаружили тела водителя и пассажира.

До этого ДТП с тремя автомобилями случилось на 49-м километре внешней стороны МКАД. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. Жертвами аварии стали два человека.