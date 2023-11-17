Происшествия 17 ноября 2023, 13:26 Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Ростове-на-Дону

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Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля на улице Мадояна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины Lada Granta не заметил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и сбил ее.

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Отмечается, что от полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи, сейчас полицейские устанавливают детали аварии.