Происшествия 17 мая 2023, 17:34 Легковушка насмерть сбила парня в Ростовской области

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Молодой человек попал под колеса легкового автомобиля в Ростовской области. Об этом сообщил сайт «ИнтерЦимла.рф» со ссылкой на отдел пропаганды регионального ГИБДД.

По предварительным данным, парень шел по обочине в наушниках и внезапно решил перейти дорогу в неположенном месте. Водитель за рулем легковушки подал звуковой сигнал и попытался затормозить, однако мгновенно сбросить скорость было невозможно.

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Как сообщили «Народные новости», от полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.