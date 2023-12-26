Происшествия 26 декабря 2023, 13:07 Легковушка насмерть сбила мужчину во Владимирской области

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля в городе Александров Владимирской области на улице Калининской. От полученных травм он скончался, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины не заметил 24-летнего пешехода и сбил его. Автомобилист скрылся с места аварии.

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Отмечается, что сотрудники полиции вскоре нашли виновника смертельного ДТП, им оказался 65-летний мужчина. Водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.