Происшествия 26 февраля 2024, 16:28 Легковушка насмерть сбила мужчину в Пермском крае

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля на трассе Лысьва — Обманка в Пермском крае. От полученных травм он скончался, сообщил сайт «КП-Пермь».

Авария произошла вечером 23 февраля. По предварительным данным, 66-летний водитель за рулем отечественной легковушки Lada Granta не заметил пешехода, который внезапно вышел на дорогу, и сбил его.

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Как сообщил «Царьград», сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.