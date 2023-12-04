Происшествия 04 декабря 2023, 13:36 Легковушка насмерть сбила мужчину в Новосибирске

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля в воскресенье, 3 декабря, в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины ВАЗ-21093 ехал в сторону улицы Зоологической. Он не заметил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, и сбил его.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался, сейчас специалисты устанавливают детали аварии.