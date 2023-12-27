Происшествия 27 декабря 2023, 18:03 Легковушка насмерть сбила мужчину в Краснодарском крае

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля в поселке Южном Белореченского района Краснодарского края. От полученных травм он скончался, сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки «ВАЗ-2112» не заметил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, и сбил его.

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Отмечается, что пострадавший умер в больнице, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.