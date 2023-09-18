Эксклюзив 18 сентября 2023, 20:43 Легковушка насмерть сбила лося на Пятницком шоссе Источник «360»: на Пятницком шоссе ВАЗ 2110 насмерть сбил лося Unsplash

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На Пятницком шоссе автомобиль ВАЗ 2110 врезался в лося. Животное погибло, сообщил источник «360».

ДТП произошло на трассе возле Зеленограда. По информации источника, легковой автомобиль получил сильные повреждения. По предварительным данным, водитель сильно пострадал или даже погиб. Официальной информации пока не поступало.

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Столкновение с лосем на Щелковском шоссе в начале сентября также привело к гибели животного. Водитель не пострадал, против него подали иск о возмещении ущерба охотничьим ресурсам, вину он признал и заплатил штраф в размере 80 тысяч рублей.

Трех лосей в начале осени заметили жители Подольска, Чехова и Раменского. В Подольске крупный сохатый зашел на территорию школы. В Минэкологии предупредили, что в период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населенные пункты. Горожанам рекомендовали не приближаться к животным.