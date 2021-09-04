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    04 сентября 2021, 01:20

    Легковушка насмерть сбила человека на юге Москвы

    Алла Морген, Валерия Шафирко

    Легковой автомобиль насмерть сбил человека в московском районе Чертаново, сообщил «360» источник.

    ДТП произошло на улице Кирпичные выемки, возле дома № 12. Информация о причинах происшествия уточняется.

    Накануне серьезное ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. По предварительным данным, водитель «КАМАЗ-миксер» не справился с управлением и транспортное средство сорвалось с эстакады.

    Водителя грузовика в тяжелом состоянии госпитализировали. Предварительный диагноз пострадавшего: «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    Прокуратура Москвы опубликовала видео, на которое попал момент падения бетономешалки с эстакады. В надзорном органе также сообщили о начале проверки.