Легковушка насмерть сбила человека на юге Москвы

Легковой автомобиль насмерть сбил человека в московском районе Чертаново, сообщил «360» источник.

ДТП произошло на улице Кирпичные выемки, возле дома № 12. Информация о причинах происшествия уточняется.

Накануне серьезное ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом. По предварительным данным, водитель «КАМАЗ-миксер» не справился с управлением и транспортное средство сорвалось с эстакады.

Водителя грузовика в тяжелом состоянии госпитализировали. Предварительный диагноз пострадавшего: «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Прокуратура Москвы опубликовала видео, на которое попал момент падения бетономешалки с эстакады. В надзорном органе также сообщили о начале проверки.