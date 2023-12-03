Происшествия 03 декабря 2023, 09:20 Легковушка на МКАД влетела в ограждение и перевернулась Дептранс Москвы: на МКАД автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся на крышу Freepik

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В воскресенье утром на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, на внешней стороне 32-го километра МКАД водитель легковой машины, не справившись с управлением, врезался в бетонный забор и перевернулся на крышу.

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Прибывшие на место городские оперативные службы устраняют последствия аварии. Движение на этом участке не затруднено. О пострадавших пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства случившегося установят автоинспекторы.

Накануне серьезная авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Участниками ночной аварии стали два эвакуатора, легковушка, грузовик и машина ДПС.