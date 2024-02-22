Эксклюзив 22 февраля 2024, 20:54 Легковушка и полицейская машина столкнулись в Отрадном Источник «360»: в Отрадном столкнулись легковой автомобиль и полицейская машина Телеканал «360»

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ДТП произошло в Отрадном на северо-востоке Москвы. На трассе столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — полицейский, сообщил источник «360».

Авария произошла около 20:06 на улице Хачатуряна. Согласно предоставленным данным, одним из участников аварии стал полицейский автомобиль Renault Logan.

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На заднем сидении служебной машины находились две пассажирки, спасатели извлекли их, женщины не были заблокированы. Их осмотрели медики скорой помощи.

По информации источника, полицейская машина ехала по улице Хачатуряна, на круг выехали на красный свет. По шоссе в сторону центра на зеленый свет ехал второй участник ДТП — автомобиль Volkswagen Golf. В результате столкновения служебный автомобиль выбросило с дороги.

UPD: в результате аварии пострадали четыре человека, один из них подросток. Одну девушку из полицейской машины госпитализировали в больницу имени Склифосовского с черепно-мозговой травмой, вторую с переломом бедра отвезли в Боткинскую больницу. Задержанного 14-летнего подростка с подозрением на ЧМТ и ушибом грудной клетки доставили в детскую больницу.

Во втором автомобиле пострадала женщина, медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и отправили в больницу имени Склифосовского.

Телеканал «360»

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