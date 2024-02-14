Происшествия 14 февраля 2024, 18:01 Легковушка и поезд столкнулись в Ивановской области

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Авария с участием легковушки и поезда произошла в Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

Происшествие случилось рядом с ж/д переездом Фурманов — Волгореченск. Машинист состава заметил автомобиль на путях и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось.

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Обошлось без пострадавших. ДТП не повлияло на график движения составов.