Легковушка и поезд столкнулись в Башкирии. Один человек погиб

ДТП произошло на ж/д переезде в селе Ассы Белорецкого района 25 декабря. Автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 33-летний местный житель, столкнулся с проезжающим товарным составом. Водитель легковушки погиб на месте, написал портал «Дни.ру».

По предварительной версии, автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Отмечается что переезд, на котором произошла трагедия, не оснащен шлагбаумом. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.