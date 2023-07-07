Происшествия 07 июля 2023, 18:20 Легковушка и пассажирский автобус столкнулись в Челябинской области

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ДТП произошло в городе Златоуст Челябинской области. Там столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.

Водитель автобуса Yutong осуществлял разворот во время дождя. Он не убедился в том, что маневр был безопасен и врезался в ВАЗ, написала «Общественная Служба Новостей».

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В результате водитель и пассажир легковушки получили небольшие телесные повреждения. Их направили на амбулаторное лечение, написали «Новые Известия».