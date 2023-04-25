Происшествия 25 апреля 2023, 11:52 Легковушка и мотоцикл столкнулись в Челябинске

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Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла во вторник утром, 25 апреля, на улице Дарвина в Челябинске. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель LADA во время выезда с прилегающей территории не уступил дорогу движущемуся мотоциклу Yamaha, в результате они столкнулись.

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Водителю двухколесного транспортного средства оказали медицинскую помощь. Мужчина из автомобиля не пострадал.