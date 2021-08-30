Легковушка и мотоцикл столкнулись на севере Москвы

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на Тимирязевской улице в Москве. Информация о пострадавших пока уточняется, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На кадрах с места аварии видно, что у легковушки сильно пострадала передняя часть. Недалеко от автомобиля на асфальте лежит мотоцикл. Оба транспортных средства отгорожены дорожными конусами.

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«На Тимирязевской улице, в районе дома 38/25, столкнулись автомобиль и мотоцикл. Информация о пострадавших уточняется», — написала пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

На месте продолжают работать оперативные службы города. Движение транспорта по улице не затруднено. Как заявил автор ролика, водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Сейчас все причины и обстоятельства аварии выясняются.