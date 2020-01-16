16 января 2020, 15:43
Легковушка и микроавтобус столкнулись в Саратовской области. Пять человек погибли
В Саратовской области зафиксировано ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля марки «Волга», передает РИА ФАН.
По данным информагентства, авария произошла около села Полчаниновка. По словам инсайдера, в результате столкновения пять человек погибли — один из легковушки и четверо из микроавтобуса. «Дни.ру» рассказали, что еще четыре человека получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.