Происшествия 10 ноября 2022, 15:47 Легковушка и микроавтобус столкнулись на Литейном проспекте в Петербурге

Читать 360tv в

Авария с участием двух автомобилей случилась в Санкт-Петербурге. Микроавтобус врезался в легковую машину, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Внедорожник Nissan разворачивался на полосу встречного движения. Ехавший по ней микроавтобус Dodge не уступил дорогу, из-за чего и произошло столкновение.

Реклама

Пострадавших нет. Движение на месте происшествия затруднилось, так как две полосы из трех оказались перекрыты.

Реклама