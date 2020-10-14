facebook_pixel
    14 октября 2020, 22:06

    Легковушка и маршрутка столкнулись в Тульской области

    Артур Блянихов

    В Тульской области зафиксировано ДТП с участием маршрутки и легкового авто, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

    По данным информагентства, авария произошла около деревни Петровское в Кимовском районе. Водитель Daewoo Nexia выехал на встречку, где врезался в микроавтобус «Газель».

    «Дни.ру» рассказали, что в результате столкновения три человека погибли. Шестерых пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.