14 октября 2020, 22:06
Легковушка и маршрутка столкнулись в Тульской области
В Тульской области зафиксировано ДТП с участием маршрутки и легкового авто, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным информагентства, авария произошла около деревни Петровское в Кимовском районе. Водитель Daewoo Nexia выехал на встречку, где врезался в микроавтобус «Газель».
«Дни.ру» рассказали, что в результате столкновения три человека погибли. Шестерых пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.