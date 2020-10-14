Легковушка и маршрутка столкнулись в Тульской области

По данным информагентства, авария произошла около деревни Петровское в Кимовском районе. Водитель Daewoo Nexia выехал на встречку, где врезался в микроавтобус «Газель».

«Дни.ру» рассказали, что в результате столкновения три человека погибли. Шестерых пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.