Легковушка и маршрутка столкнулись в Туле

«Известия» рассказали, что авария произошла на улице Скуратовской. По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили 10 человек, в том числе трое детей.

«Причиной аварии мог стать выезд Ford EcoSport на полосу встречного движения», — добавили в пресс-службе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.