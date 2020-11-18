18 ноября 2020, 22:10
Легковушка и маршрутка столкнулись в Туле
В Туле зафиксировано ДТП с участием легкового авто и пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«Известия» рассказали, что авария произошла на улице Скуратовской. По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили 10 человек, в том числе трое детей.
«Причиной аварии мог стать выезд Ford EcoSport на полосу встречного движения», — добавили в пресс-службе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.