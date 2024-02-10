Эксклюзив 10 февраля 2024, 11:18 Легковушка и грузовик столкнулись на северо-востоке Москвы Источник «360»: на 92-м километре МКАД произошло ДТП с грузовиком и легковушкой Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

В Северном округе Москвы случилась авария. На место прибыли автоинспекторы и скорая, сообщил источник «360».

По его данным, на 92-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись грузовик и легковая машина. В одном из автомобилей были заблокированы два человека.

Реклама

Собеседник «360» уточнил, что спасатели вытащили зажатых в автомобиле людей. Он также пояснил, что авария произошла в пробке. Водитель легкового автомобиля решил справа объехать затор и влетел в фуру. О пострадавших информации не поступало. Оба участника ДТП в итоге отказались от госпитализации.

Ранее ГИБДД сообщила, что количество ДТП в Москве в январе сократилось на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно. Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто.