10 февраля 2024, 11:18
Легковушка и грузовик столкнулись на северо-востоке Москвы
Источник «360»: на 92-м километре МКАД произошло ДТП с грузовиком и легковушкой
В Северном округе Москвы случилась авария. На место прибыли автоинспекторы и скорая, сообщил источник «360».
По его данным, на 92-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись грузовик и легковая машина. В одном из автомобилей были заблокированы два человека.
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Собеседник «360» уточнил, что спасатели вытащили зажатых в автомобиле людей. Он также пояснил, что авария произошла в пробке. Водитель легкового автомобиля решил справа объехать затор и влетел в фуру. О пострадавших информации не поступало. Оба участника ДТП в итоге отказались от госпитализации.
Ранее ГИБДД сообщила, что количество ДТП в Москве в январе сократилось на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно. Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто.
ДТП
Москва
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