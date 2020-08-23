23 августа 2020, 12:44
Легковушка и грузовик столкнулись на севере Москвы
ДТП с участием Mitsubishi и грузовика Ford случилось на Зеленоградской улице в московском районе Ховрино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры.
Погиб пассажир легкового автомобиля. По предварительным данным, еще двое — водитель и ребенок из этой же иномарки — пострадали. У обеих машины поврежден передний бампер.
Из-за аварии перекрыто движение в районе улицы Клинской, дом № 37.
Причины аварии не называются.
Ранее один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза на 21-м километре внутренней стороны МКАД.