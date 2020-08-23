Легковушка и грузовик столкнулись на севере Москвы

Погиб пассажир легкового автомобиля. По предварительным данным, еще двое — водитель и ребенок из этой же иномарки — пострадали. У обеих машины поврежден передний бампер.

Из-за аварии перекрыто движение в районе улицы Клинской, дом № 37.

Причины аварии не называются.

Ранее один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза на 21-м километре внутренней стороны МКАД.