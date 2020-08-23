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    23 августа 2020, 12:44

    Легковушка и грузовик столкнулись на севере Москвы

    Алена Макаренко

    ДТП с участием Mitsubishi и грузовика Ford случилось на Зеленоградской улице в московском районе Ховрино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры.

    Погиб пассажир легкового автомобиля. По предварительным данным, еще двое — водитель и ребенок из этой же иномарки — пострадали. У обеих машины поврежден передний бампер.

    Из-за аварии перекрыто движение в районе улицы Клинской, дом № 37.

    Причины аварии не называются.

    Ранее один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза на 21-м километре внутренней стороны МКАД.

    Новости SMI.FM