Происшествия 02 декабря 2022, 07:41 Легковушка и грузовик столкнулись на МКАД в районе Липецкой улицы Дептранс: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на внешней стороне 28-го км МКАД РИА «Новости»

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На внешней стороне 28-го километра МКАД произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым. Движение по дороге восстановили, объявили в Дептрансе Москвы.

Столкновение произошло недалеко от развязки МКАД с Липецкой улицей. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, а затем перевернулся на бок. Оперативные службы выехали, о причинах аварии и состоянии пострадавших не объявили. Дорогу частично перекрыли, машины проезжали только по двум полосам. К 07:20 магистраль освободили.

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Еще одна авария произошла 2 декабря на внутренней стороне 87-го километра МКАД недалеко от развязки с Алтуфьевским шоссе. Водитель легковушки потерял управление и врезался в дорожное ограждение. Переднюю часть автомобиля, до сидения водителя, смяло ударом о барьер. Обстоятельства аварии выяснят специалисты.

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