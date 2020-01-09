Легковушка и фургон столкнулись в центре Петербурга

По данным издания, авария произошла около одного из домов на Литейном проспекте. В результате столкновения у фургона отлетело переднее колесо. Подробностями ЧП поделились пользователи соцсетей. Отмечается, что из-за ДТП два троллейбуса не могли преодолеть участок дороги более получаса. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.