Легковушка и фура с арбузами столкнулись на Расторгуевском шоссе

Легковой автомобиль въехал в перевозивший арбузы грузовик в поселке Лопатино Ленинского городского округа. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки жив и находится в сознании. Свидетели аварии просят его оставаться на месте до приезда медиков.

В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что произошло столкновение ВАЗ ВАЗ-2114 с КамАЗом.

«Пострадавших в результате происшествия нет», — подчеркнули в ведомстве.