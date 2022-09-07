Легковушка и автоцистерна столкнулись в Новосибирской области | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Легковушка и автоцистерна столкнулись в Новосибирской области

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ДТП с участием легкового автомобиля и автоцистерны произошло в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

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Одна из машин выехала на встречную полосу, из-за чего и случилось авария. В результате удара легковушка сильно пострадала, а автоцистерна вылетела в кювет. Информации о пострадавших нет.

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