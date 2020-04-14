14 апреля 2020, 11:43
Легковушка и автобус столкнулись в Петербурге
Пользователи соцсетей рассказали об аварии, которая произошла в Санкт-Петербурге на перекрестке Суздальского проспекта и проспекта Энгельса. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, на перекрестке столкнулись автобус и легковое авто. По словам свидетелей, мужчина, сидевший за рулем легковушки, разбил головой лобовое стекло. Они заверили, что водитель жив и здоров. В результате произошедшего никто не получил серьезных травм.