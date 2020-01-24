    24 января 2020, 10:09

    Легковушка и 2 автобуса столкнулись в Ярославле. Есть жертвы и раненые

    Андрей Иванов

    Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле. Семь человек попали в больницу с травмами.
    Легковушка и 2 автобуса столкнулись в Ярославле. Есть жертвы и раненые

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по региону, авария произошла на Московском проспекте. Когда автобусы ЛиАЗ ехали в одном направлении, один из них врезался в другой. После этого один из автобусов задел легковой автомобиль.

    В аварии погиб один человек. Еще семь человек пострадали, им сейчас оказывают помощь медики — раненые уже в больнице. На месте столкновения сейчас работают полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели. Точную причину аварии пока не называют.

    По данным приложения «Яндекс.Навигатор», весь Московский проспект в Ярославле сейчас — это одна многокилометровая пробка.

    Легковушка и 2 автобуса столкнулись в Ярославле. Есть жертвы и раненые | Изображение 1
    Источник фото: «Яндекс.Навигатор»