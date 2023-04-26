Происшествия 26 апреля 2023, 00:36 Легковой автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу в Анапе

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ДТП произошло на 47 километре дороги «Андреева гора — станица Варениковская» в Анапе. Там автомобиль занесло, а после выбросило на встречную полосу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ОМВД РФ по городу.

Авария случилась 24 апреля. Водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением и машину занесло, а после выбросило на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с «Газелью». Водитель легковушки и двое пассажиров получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.