Легковой автомобиль загорелся в Петербурге

Легковой автомобиль загорелся в Санкт-Петербурге. Несмотря на старания спасателей, машина выгорела полностью. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло во вторник, 20 июля, в Выборгском районе Петербурга. Огонь охватил легковушку, расположенную у дома № 22 на Северном проспекте. Информация о пожаре поступила в экстренные службы региона в 16:34. Спустя 20 минут бригаде спасателей из десяти человек все же удалось потушить автомобиль, однако он все равно успел выгореть полностью.