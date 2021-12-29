Легковой автомобиль загорелся после столкновения с двумя грузовиками в Адыгее

Серьезное ДТП произошло в Красногвардейском районе в Адыгее. Там автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с двумя грузовиками, после чего загорелся. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 28 декабря на 68 километре дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск, рядом с селом Преображенское. 36-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик, а после влетел в еще один большегруз. В результате произошел пожар. Водитель скончался на месте происшествия. После тушения огня в салоне машины нашли тело еще одного пассажира.