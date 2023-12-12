12 декабря 2023, 13:31
Легковой автомобиль загорелся после ДТП недалеко от Краснодарского водохранилища
В результате аварии, которая произошла на трассе М-4 недалеко от Краснодарского водохранилища, загорелся легковой автомобиль. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД Адыгеи.
По предварительной информации, 49-летний водитель в какой-то момент потерял управление и врезался в припаркованный на обочине грузовик с прицепом. Сразу после столкновения легковушка загорелась.
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Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в центральную больницу города Адыгейска.
ДТП
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