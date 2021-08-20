Легковой автомобиль вынесло на тротуар на Невском проспекте в Петербурге

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге накануне произошло ДТП с легковым автомобилем. Очевидцы происшествия рассказали, что водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар. Об этом написали «Невские новости».

По предварительным данным, водителя могли подрезать другие участники дорожного движения. Такой вывод свидетели сделали потому, что тормозной путь автомобиля оказался очень длинным.

В аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции прибыли на место ЧП, чтобы разобраться в ситуации.