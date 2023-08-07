Происшествия 07 августа 2023, 23:19 Легковой автомобиль врезался в трактор в Татарстане

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Смертельное ДТП произошло в Татарстане. Там легковой автомобиль врезался в трактор. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на данные МВД по республике.

Авария случилась на 29-м километре автодороги Арск — Большая Атня. Водитель Lada не рассчитал безопасное расстояние и врезался в трактор в составе прицепа, который ехал с выключенными внешними световыми приборами. В результате погибли двое взрослых и пятилетний ребенок.