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    22 июля 2022, 22:41

    Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик на МКАД

    Источник назвал количество пострадавших при столкновении легковушки и грузовика на МКАД

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Водитель легкового автомобиля врезался в стоящий на внешней стороне 52 километра МКАД грузовик. Видео с места событий опубликовал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

    Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы в результате столкновения пострадали четыре человека.

    В обстоятельствах аварии разбираются оперативные службы города.