Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик на МКАД

Водитель легкового автомобиля врезался в стоящий на внешней стороне 52 километра МКАД грузовик. Видео с места событий опубликовал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы в результате столкновения пострадали четыре человека.

В обстоятельствах аварии разбираются оперативные службы города.