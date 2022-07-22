22 июля 2022, 22:41
Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик на МКАД
Источник назвал количество пострадавших при столкновении легковушки и грузовика на МКАД
Водитель легкового автомобиля врезался в стоящий на внешней стороне 52 километра МКАД грузовик. Видео с места событий опубликовал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы в результате столкновения пострадали четыре человека.
В обстоятельствах аварии разбираются оперативные службы города.