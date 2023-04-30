Эксклюзив 30 апреля 2023, 22:08 Легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик в центре Москвы Источник «360» водитель легковушки Hyundai врезался в стоящий грузовик в центре Москвы РИА «Новости»

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Водитель легкового автомобиля Hyundai во время проезда по Садово-Самотечной улице в центре Москвы не справился с управлением и въехал в припаркованный «КамАЗ». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В результате аварии водитель и двое пассажиров иномарки получили травмы. Помощь им оказали прибывшие на место медики. По решению врачей пострадавших забрали в больницу. Причины аварии установят сотрудники дорожной инспекции.